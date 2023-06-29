منتخب مصر يرتقي مركزا في تصنيف فيفا

ارتقى منتخب مصر مركزا وحيدا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن فيفا اليوم الخميس عن تصنيفه الثاني في العام الجاري بعدما أعلن عن الأول في شهر أبريل الماضي.

وجاء منتخب مصر في المركز الـ34 عالميا فيما حافظ على مكانه كخامس أعلى المنتخبات الإفريقية تصنيفا.

ويحتل منتخب المغرب صدارة الترتيب الإفريقي يليه السنغال ثم تونس والجزائر.

وكان منتخب مصر نجح في الفوز على غينيا بهدفين لهدف في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 ليحجز مقعده في البطولة رسميا وتصدره للمجموعة.

كما كان انتصر وديا على جنوب السودان بثلاثية دون رد.

وحافظ منتخب الأرجنتين على تصدره للتصنيف وتلاه منتخب فرنسا ثم البرازيل وارتقى منتخب إنجلترا للمركز الرابع فيما هبطت بلجيكا للخامس.