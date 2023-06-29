تقرير سعودي: النصر يحدد موعد الكشف الطبي لـ زياش

الخميس، 29 يونيو 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي - مالمو

حدد نادي النصر موعد إجراء الفحوصات الطبية للمغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي تمهيدًا لإتمام انتقاله للنادي السعودي.

وينتهي تعاقد زياش مع النادي الإنجليزي في صيف عام 2025.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن زياش سيخضع اليوم الخميس لفحوصات طبية في مدريد العاصمة الإسبانية تمهيدا للانتقال إلى نادي النصر.

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وأوضحت التقارير أن زياش طلب من ممثل النادي في المفاوضات إجراء الخطوة الطبية في كرواتيا أو المغرب لتمتّعه حاليًا بإجازته الصيفية، لكن المفاوض طلب منه الحضور إلى مدريد والخضوع للفحص بحضور الإسباني ديفيد ماركيز، طبيب نادي النصر.

واستجاب لاعب تشيلسي لرغبة نادي النصر، ووعد بالحضور اليوم إلى العيادة الطبية المحددة له في مدريد، إذ من المقرر أن ينضم النجم المغربي لصفوف النصر لمدة 3 مواسم.

الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا ذكر في وقت سابق أن النصر وتشيلسي وقعا كافة عقود الصفقة.

وأوضح التقرير أن اللاعب المغربي سيخضع للفحوصات الطبية فقط قبل الانتقال إلى النصر ليزامل كريستيانو رونالدو.

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020.

وينتهي تعاقد زياش مع النادي الإنجليزي في صيف عام 2025.

وخلال الصيف الجاري كان السوق السعودي مشتعلا في الانتقالات فضم الاتحاد كريم بنزيمة ونجولو كانتي.

أما الهلال فضم روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي.

فيما نجح الأهلي في ضم إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي واقترب من روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق.

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