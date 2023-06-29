مواعيد مباريات الخميس 29 يونيو 2023.. الأهلي يواجه البنك والإسماعلي في مواجهة مرتقبة

الخميس، 29 يونيو 2023 - 10:44

كتب : FilGoal

الأهلي قبل بداية النهائي

تُستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري العام.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الموافق 29 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

تعرف على مواعيد مباريات اليوم من هنا.

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الدوري المصري

تتواصل مباريات الجولة 32 من الدوري المصري، بمواجهتين مرتقبتين.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره أسوان في تمام الساعة السابعة مساء على استاد الإسماعيلية في مواجهة مرتقبة ضمن صراع البقاء بالدوري,

وتذاع المباراة على أن تايم سبورتس 2 ويعلق عليها محمد الكواليني.

ويلعب الأهلي أمام البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس ، بتعليق مؤمن حسن.

الدوري التونسي

الصفاقسي × الاتحاد المنستيري.. في تمام الساعة الثالثة والنصف وتذاع المباراة على قنوات الكأس.

الترجي × اتحاد تطاوين.. في تمام الاسعة الثالثة والنصف عصرا وتذاع المباراة على قنوات الكأس.

الأهلي البنك الأهلي
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