مواعيد مباريات الخميس 29 يونيو 2023.. الأهلي يواجه البنك والإسماعلي في مواجهة مرتقبة

تُستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري العام.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الموافق 29 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

تتواصل مباريات الجولة 32 من الدوري المصري، بمواجهتين مرتقبتين.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره أسوان في تمام الساعة السابعة مساء على استاد الإسماعيلية في مواجهة مرتقبة ضمن صراع البقاء بالدوري,

وتذاع المباراة على أن تايم سبورتس 2 ويعلق عليها محمد الكواليني.

ويلعب الأهلي أمام البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس ، بتعليق مؤمن حسن.

الدوري التونسي

الصفاقسي × الاتحاد المنستيري.. في تمام الساعة الثالثة والنصف وتذاع المباراة على قنوات الكأس.

الترجي × اتحاد تطاوين.. في تمام الاسعة الثالثة والنصف عصرا وتذاع المباراة على قنوات الكأس.