عامر حسين لـ في الجول: 48 ساعة لإعلان جدول الدوري ونهائي الرابطة.. وسأراعي ذلك الأمر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية واتحاد الكرة عن نيته إعلان جدول ما تبقى من الدوري ونهائي كأس رابطة الأندية خلال 48 ساعة.

وتحدث عامر حسين لـFilGoal.com قائلا: "بعد يومين سأعلن مواعيد باقي مباريات الدوري حتى نهايته وموعد نهائي كأس رابطة الأندية".

وأكمل "سأعكف خلال ساعات على تحديد المواعيد لمراعاة لعب فرق المتصارعة على البقاء لمبارياتها في الوقت ذاته وأن تكون عدد مبارياتهم متساوية".

وكان حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذي تأكد هبوطه من الدوري رسميا إذ يحتل المركز الأخير بـ20 نقطة.

فيما يأتي الداخلية في المركز الـ17 بـ29 نقطة وأسوان في الـ16 بـ32 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ15 بـ32 نقطة وكذلك غزل المحلة والإسماعيلي.

ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الـ12 بـ35 نقطة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ11 بـ35 نقطة.

وخاضت جميع الفرق 31 مباراة عدا الإسماعيلي 30 لقاء وغزل المحلة 32 مواجهة.

وتأهل لنهائي كأس الرابطة المصري وسيراميكا.