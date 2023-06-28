يشارك لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يعود من بعيد ويهزم سموحة بخماسية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 23:35

كتب : FilGoal

بيراميدز - سموحة

نجح بيراميدز في العودة من التأخر بهدفين أمام سموحة ليحقق الفوز بخماسية في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من الدوري المصري والتي أقيمت في ملعب الدفاع الجوي.

وتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت بعدما وصل إلى النقطة 67 بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له 6 مباريات أقل.

وضمن بيراميدز إنهاء الدوري في أحد المركزين الأول والثاني ليتأهل بذلك إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 36 في المركز العاشر.

خماسية بيراميدز سجلها كل من فخري لاكاي هدفين، وهدف لكل من إسلام عيسى وبلاتي توريه ومصطفى فتحي.

بينما سجل لسموحة كل من أحمد حكم وصديق أوجولا.

ويعد هذا الانتصار هو العاشر على التوالي لبيراميدز في الدوري المصري هذا الموسم.

تقدم سموحة في الدقيقة 27 بضربة رأسية من أحمد حكم بعد ركنية نفذها شريف رضا من ناحية اليمين.

ثم أضاف صديق أوجولا الهدف الثاني في الدقيقة 30 من انفراد بالمرمى ثم وضع الكرة على يمين أحمد الشناوي.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة وأشار الحكم إلى صحة الهدف.

ليرد بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة 35 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق فخري لاكاي.

وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع نجح إسلام عيسى في تسجيل هدف التعادل بضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني لم ينتظر بيراميدز كثيرا ليسجل الهدف الثالث الذي جاء في الدقيقة 54 عن طريق بلاتي توريه بعد اختراق رائع للدفاع ثم سدد على يسار الحارس كرة أرضية سكنت الشباك.

وأكمل مصطفى فتحي الرباعية في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس ولم يستطع التصدي لها.

وفي الدقيقة 79 نجح فخري لاكاي في تسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من وليد الكرتي.

لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بخماسية مقابل هدفين.

بيراميدز سموحة الدوري المصري
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