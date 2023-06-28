إبراهيم عادل: هذا الفارق بين مباراتي النيجر ومالي

كشف إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي الفارق بين مباراتي النيجر ومالي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز

وفاز منتخب مصر على مالي اليوم الأربعاء بهدف دون رد في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وتحدث إبراهيم عادل عبر شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "كل اللاعبين كانوا رجالا، ضد النيجر أهدرنا الكثير من الفرص واليوم رغم قلة الفرص لكننا استغللناها جيدا لنتصدر المجموعة وهذه هي البداية".

وواصل "نركز في كل مباراة بشكل منفصل والآن نريد الفوز على الجابون لنتصدر المجموعة".

وأتم "لا يوجد أي فريق سهل في البطولة ولكننا سنبذل كل ما لدينا لنحقق النتائج الإيجابية".

بتلك النتيجة انتزع منتخب مصر صدارة المجموعة من مالي بعدما وصل رصيد الفراعنة إلى أربع نقاط.

فيما تجمد رصيد منتخب مالي عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

وياتي منتخب النيجير ثالثا بنقطة وحيدة وأخيرا الجابون بدون أي نقطة.

وسيلتقي منتخبا النيجر والجابون في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.

يذكر أن البطولة تؤهل لأولمبياد باريس 2024 حيث يقطع تذكرة السفر للبطولة الأعرق في التاريخ أصحاب أول ثلاثة مراكز.

أما صاحب المركز الرابع فيخوض الملحق مع قارة آسيا.