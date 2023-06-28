قذيفة إبراهيم عادل تكفي.. مصر الأولمبي ينتصر على مالي وينتزع الصدارة

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا هاما ومثيرا على حساب منافسه مالي الأولمبي بهدف دون رد اليوم الأربعاء.

والتقى المنتخبان في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة ضمن منافسات المجموعة الثانية في ملعب ابن بطوطة بمدينة طانجا المغربية.

سجل إبراهيم عادل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية بيمناه.

وشهدت المباراة طرد للاعب مالي مامادو ديامبو في الدقيقة 56 بعدما حصل على إنذارين.

بتلك النتيجة انتزع منتخب مصر صدارة المجموعة من مالي بعدما وصل رصيد الفراعنة إلى أربع نقاط.

فيما تجمد رصيد منتخب مالي عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

وياتي منتخب النيجير ثالثا بنقطة وحيدة وأخيرا الجابون بدون أي نقطة.

وسيلتقي منتخبا النيجر والجابون في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.

يذكر أن البطولة تؤهل لأولمبياد باريس 2024 حيث يقطع تذكرة السفر للبطولة الأعرق في التاريخ أصحاب أول ثلاثة مراكز.

أما صاحب المركز الرابع فيخوض الملحق مع قارة آسيا.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من منتخب مصر وسدد محمود صابر كرة قوية زاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة العاشرة ومن هجمة مرتدة سريعة مرر أسامة فيصل بينية لإبراهيم عادل الذي سدد بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لمنتخب مصر.

وأبعد حسام عبد المجيد هجمة خطيرة لمنتخب مالي.

وعاد محمود صابر وسدد كرة قوية لكنها أخطأت المرمى.

وكاد منتخب مالي يسجل هدفا من ركلة حرة لكن حمزة علاء تألق وأبعد الكرة بعيدا عن شباكه.

وسدد أحمد عاطف كرة زاحفة لكنها وصلت سهلة لدفاع مالي الذي شتتها سريعا.

وكاد منتخب مالي يسجل هدفا برأسية شيخنا دومبيا لكن العارضة تصدت له.

وشهدت الدقيقة 56 طرد للاعب مالي مامادو ديامبو بعدما حصل على إنذارين.

وانفرد أسامة فيصل بالمرمى ولكنه لم يستطع اللحاق بالكرة ليتصدى لها حارس مالي.

وسدد مصطفى سعد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس مالي على مرتين.

وكاد منتخب مالي يسجلب هدفا في الثواني الأخيرة من المباراة لكن حمزة علاء تصدى له ليؤمن الانتصار الصعب لمصر.

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