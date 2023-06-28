الثالثة للفريقين.. محمد الحنفي حكما لـ البنك الأهلي ضد الأهلي

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

الحكم محمد الحنفي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي مباريات الجولة 32 من الدوري.

ويتولى محمد الحنفي إدارة بماراة البنك الأهلي ضد الأهلي، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال ومحمد فاروق، وجلال أحمد حكما رابعا.

والثنائي سيد شعبان وشهاب راشد للفيديو.

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وسبق وأن أدار الحنفي مباراتين للأهلي في الدوري هذا الموسم ضد غزل المحلة وفاز الأحمر بثنائية، وضد المقاولون العرب وفاز أيضا بثنائية مقابل هدف.

كما أدار أيضا مباراتين للبنك الأهلي الأولى خسرها أمام فيوتشر بثلاثية، والثانية فاز فيها على أسوان بهدفين لهدف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة من 25 مباراة، ويأتي البنك الأهلي في المركز 11 برصيد 35 نقطة.

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