انتهت الدوري المصري - بيراميدز (5)-(2) سموحة.. فوز جديد

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 21:26

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد سموحة في الجولة 32 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز بيراميدز 5-2

ق 79: جوووول لاكاي والخامس

ق 57: جوووول مصطفى فتحي والرابع

ق 54: جوووول بلاتي توريه

ق 45+5: جوووول إسلام عيسى والتعادل

ق 35: جوووووول لاكاي والأول

ق 30: جووووول صديق أوجولا والثاني

ق 27: جوووول أول أحمد حكم بضربة رأسية بعد عرضية شريف رضا

انطلاق المباراة

بيراميدز سموحة
نرشح لكم
عامر حسين لـ في الجول: 48 ساعة لإعلان جدول الدوري ونهائي الرابطة.. وسأراعي ذلك الأمر يشارك لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يعود من بعيد ويهزم سموحة بخماسية الثالثة للفريقين.. محمد الحنفي حكما لـ البنك الأهلي ضد الأهلي رأسيات المصري تُسقط فيوتشر للمرة الثانية خلال 5 أيام تشكيل بيراميز - لاكاي يقود الهجوم أمام سموحة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب كولر إعادة بدر بانون انتهت في الدوري - المصري (2)-(0) فيوتشر.. فوز الفريق البورسعيدي نجوم الأهلي في العرض الخاص لفيلم "مستر إكس"
أخر الأخبار
مجموعة مصر – النيجر تسقط الجابون وتتقاسم الصدارة مع الفراعنة 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
عامر حسين لـ في الجول: 48 ساعة لإعلان جدول الدوري ونهائي الرابطة.. وسأراعي ذلك الأمر ساعة | الدوري المصري
يشارك لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يعود من بعيد ويهزم سموحة بخماسية ساعة | الدوري المصري
من ليستر إلى لندن.. توتنام يضم جيمس ماديسون ساعة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يعلن ضم كاي هافيرتز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل: هذا الفارق بين مباراتي النيجر ومالي 3 ساعة | منتخب مصر
قذيفة إبراهيم عادل تكفي.. مصر الأولمبي ينتصر على مالي وينتزع الصدارة 3 ساعة | منتخب مصر
الثالثة للفريقين.. محمد الحنفي حكما لـ البنك الأهلي ضد الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة