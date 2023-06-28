مورينيو يغيب عن مباراة روما الأولى في الدوري الإيطالي للإيقاف

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 20:25

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - إشبيلية وروما - نهائي الدوري الأوروبي

قررت رابطة الدوري الإيطالي إيقاف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما لمدة 10 أيام بداية من انطلاق الموسم الجديد.

وجاء قرار رابطة الدوري الإيطالي ضد مورينيو بسبب اشتباك المدير الفني البرتغالي مع حكم مباراة فريقه ضد مونزا في شهر مايو الماضي.

كما تم تغريم مورينيو مبلغ 50 ألف يورو، ونفس المبلغ كغرامة على نادي روما.

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وانتقد مورينيو الحكم بشدة عقب المباراة وقال: "كان هذا أسوأ حكم واجهته في مسيرتي كلها".

وأضاف "لقد تعاملت مع العديد من الحكام السيئين، لكن هذا هو أسوأ حكم".

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قررت أيضا إيقاف مورينيو 4 مباريات أوروبية بسبب تصرفاته المسيئة ضد حكم نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ضد وست هام يونايتد الإنجليزي.

وتوج روما بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخة البطولة الثانية بعد الفوز في النهائي على وست هام.

روما الدوري الإيطالي مورينيو
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