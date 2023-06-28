مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب كولر إعادة بدر بانون

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 19:55

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون - الأهلي ضد البنك الأهلي

هل طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة بدر بانون مدافع الأهلي السابق؟

بدر بانون

النادي : نادي قطر

الأهلي

أجاب مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات لـFilGoal.com اليوم الأربعاء قائلا: "كولر لم يتحدث معنا بشأن إعادة بدر بانون".

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة "كولر لم يطلب التعاقد مع بانون أو حدد اسم مدافع حاليا".

أخبار متعلقة:
تغيير مسمى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الأسد أهلاوي.. ميندي ينضم إلى الأهلي السعودي سكاي: مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض لضم كايسيدو

وانتشرت بعض الأنباء حول رغبة المدرب السويسري في إعادة اللاعب الذي ارتدى قميص الأهلي من عام 2020 وحتى 2022.

ورحل بدر بانون عن الأهلي صوب نادي قطر القطري.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن رغبة كولر في دعم 4 مراكز في صفوف الأهلي من بينها قلب الدفاع.

وكان من بين المرشحين آنذاك زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري.

الأهلي كولر بانون
نرشح لكم
رأسيات المصري تُسقط فيوتشر للمرة الثانية خلال 5 أيام تشكيل بيراميز - لاكاي يقود الهجوم أمام سموحة انتهت في الدوري - المصري (2)-(0) فيوتشر.. فوز الفريق البورسعيدي نجوم الأهلي في العرض الخاص لفيلم "مستر إكس" عبد الواحد السيد: أوسوريو سيمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة في المباريات المقبلة الزمالك يكشف تشخيص إصابات ثلاثي الفريق أمام غزل المحلة الانتصار الثالث على التوالي.. الزمالك يزيد متاعب غزل المحلة في الدوري بثنائية "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب
أخر الأخبار
رأسيات المصري تُسقط فيوتشر للمرة الثانية خلال 5 أيام 11 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميز - لاكاي يقود الهجوم أمام سموحة 35 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو يغيب عن مباراة روما الأولى في الدوري الإيطالي للإيقاف 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب كولر إعادة بدر بانون ساعة | الدوري المصري
مباشر – مصر الأولمبي (1) - (0) مالي الأولمبي.. الشوط الثاني ساعة | منتخب مصر
تغيير مسمى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة المصرية
الأسد أهلاوي.. ميندي ينضم إلى الأهلي السعودي ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض لضم كايسيدو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة