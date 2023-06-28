مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب كولر إعادة بدر بانون

هل طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة بدر بانون مدافع الأهلي السابق؟

بدر بانون النادي : نادي قطر الأهلي

أجاب مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات لـFilGoal.com اليوم الأربعاء قائلا: "كولر لم يتحدث معنا بشأن إعادة بدر بانون".

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة "كولر لم يطلب التعاقد مع بانون أو حدد اسم مدافع حاليا".

وانتشرت بعض الأنباء حول رغبة المدرب السويسري في إعادة اللاعب الذي ارتدى قميص الأهلي من عام 2020 وحتى 2022.

ورحل بدر بانون عن الأهلي صوب نادي قطر القطري.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن رغبة كولر في دعم 4 مراكز في صفوف الأهلي من بينها قلب الدفاع.

وكان من بين المرشحين آنذاك زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري.