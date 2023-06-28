تغيير مسمى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي
الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 19:37
كتب : FilGoal
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغيير مسمى بطولته دوري المؤتمر الأوروبي إلى دوري المؤتمر فقط.
وأزال الاتحاد الأوروبي كلمة "الأوروبي" من اسم البطولة بعد مشاورات مع الجماهير والمعلنين لتفادي الالتباس مع بطولة الدوري الأوروبي.
وسيتم العمل بذلك التغيير بداية من موسم 2024-2025 أما الموسم المقبل فسوف تستمر البطولة باسمها المتعارف عليه حاليا.
كما تقرر إقامة نهائي النسخة المقبلة من البطولة في أثينا في اليونان في ملعب نادي أيك.
أما نسخة عام 2025 فسوف يقام النهائي في بولندا في ملعب نادي سلاسك.
وبدأت بطولة دوري المؤتمر الأوروبي قبل موسمين وتوج نادي روما بأول نسخة فيما ظفر وست هام بالثانية.
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