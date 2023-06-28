تشكيل مصر الأولمبي - إبراهيم عادل يقود الهجوم أمام مالي في أمم إفريقيا

دفع روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بـ إبراهيم عادل في التشكيل الأساسي أمام مالي.

ويلعب منتخب مصر ضد مالي في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في المغرب.

والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وجاء تشكيل مصر كالآتي:

المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد حاتم

الوسط: محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر

الهجوم: أحمد "قطة" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل

وتعادل منتخب مصر في المباراة الأولى سلبيا ضد النيجير، بينما حقق منتخب مالي الفوز على الجابون.