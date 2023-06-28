يويفا يعلن نظامه لتحديد المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء رسميا نظامه الجديد لتحديد المتأهلين لكأس العالم 2026.

وسيشهد المونديال الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك مشاركة 16 منتخبا أوروبيا لأول مرة بدلا من 13.

وتأتي تلك الزيادة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عدد منتخبات المونديال من 32 إلى 48.

وأوضح الاتحاد الأوربي أن نظام التصفيات سيكون كالتالي:

** إقامة التصفيات من 12 مجموعة يتأهل أصحاب الصدارة مباشرة إلى كأس العالم.

** يتأهل أصحاب المركز الثاني في الـ12 مجموعة إلى الملحق.

** يتأهل أصحاب أفضل 4 مراكز في دوري الأمم الأوروبية ممن لم يحتلوا المركز الأول أو الثاني في التصفيات إلى الملحق.

** تقام مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة لكل منهما وليس ذهاب وإياب لتحديد 4 منتخبات أخرى تتأهل إلى كأس العالم.

تقام التصفيات بين شهري مارس ونوفمبر من عام 2025.

أما ملحق التصفيات فسيقام في شهر مارس من عام 2026.