يويفا يعلن نظامه لتحديد المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2026

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء رسميا نظامه الجديد لتحديد المتأهلين لكأس العالم 2026.

وسيشهد المونديال الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك مشاركة 16 منتخبا أوروبيا لأول مرة بدلا من 13.

وتأتي تلك الزيادة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عدد منتخبات المونديال من 32 إلى 48.

أخبار متعلقة:
أنتوني يعلق لأول مرة بعد اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة تقرير: بايرن يخطط لرفع عرضه لضم هاري كين رومانو: بايرن الأقرب للفوز بمدافع نابولي

وأوضح الاتحاد الأوربي أن نظام التصفيات سيكون كالتالي:

** إقامة التصفيات من 12 مجموعة يتأهل أصحاب الصدارة مباشرة إلى كأس العالم.

** يتأهل أصحاب المركز الثاني في الـ12 مجموعة إلى الملحق.

** يتأهل أصحاب أفضل 4 مراكز في دوري الأمم الأوروبية ممن لم يحتلوا المركز الأول أو الثاني في التصفيات إلى الملحق.

** تقام مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة لكل منهما وليس ذهاب وإياب لتحديد 4 منتخبات أخرى تتأهل إلى كأس العالم.

تقام التصفيات بين شهري مارس ونوفمبر من عام 2025.

أما ملحق التصفيات فسيقام في شهر مارس من عام 2026.

يويفا كأس العالم كأس العالم 2026
نرشح لكم
سكاي: مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض لضم كايسيدو أنتوني يعلق لأول مرة بعد اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة تقرير: بايرن يخطط لرفع عرضه لضم هاري كين رومانو: بايرن الأقرب للفوز بمدافع نابولي ماني: مستقبلي؟ سأعود لـ بايرن ميونيخ منافس لـ تريزيجيه؟.. ذا أثليتك: ساوثامبتون يقبل عرض طرابزون لشراء أورسيتش الصفقة الأولى.. ميلان يضم ماركو سبورتيلو نهاية تعاقد بايرن ميونيخ مع الخطوط الجوية القطرية
أخر الأخبار
تغيير مسمى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 3 دقيقة | الكرة المصرية
الأسد أهلاوي.. ميندي ينضم إلى الأهلي السعودي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض لضم كايسيدو 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مصر الأولمبي - إبراهيم عادل يقود الهجوم أمام مالي في أمم إفريقيا 57 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري - المصري (0)-(0) فيوتشر.. انفراد ضائع بغرابة من حسن علي ساعة | الكرة المصرية
يويفا يعلن نظامه لتحديد المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
أنتوني يعلق لأول مرة بعد اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بايرن يخطط لرفع عرضه لضم هاري كين ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة