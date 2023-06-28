رومانو: بايرن الأقرب للفوز بمدافع نابولي

اقترب بايرن ميونيخ الألماني من التعاقد مع كيم مين جاي مدافع نابولي ومنتخب كوريا الجنوبية.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي لدى سكاي سبورتس أن بايرن أصبح الأقرب لضم المدافع الكوري متفوقا على مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأصبح بايرن ميونيخ على وشك إتمام الاتفاق على الشروط الشخصية مع اللاعب.

ويتبقى لـ كيم مين جاي في تعاقده مع نابولي موسمين، ولديه أيضا شرطا جزائيا يتراوح من 50 إلى 70 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يتمم بايرن ميونيخ الصفقة بداية شهر يوليو المقبل وهي الفترة التي يحق فيها للمدافع الكوري تفعيل الشرط الجزائي.

كيم مين جاي صاحب الـ26 عاما ظهر بمستوى مميز مع نابولي في الموسم الماضي وقاد الفريق للفوز بالدوري الإيطالي بعد سنوات طويلة من عدم الفوز باللقب.

ولعب المدافع الكوري في الموسم الماضي مع نابولي 45 مباراة في مختلف البطولات وسجل هدفين.