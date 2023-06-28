طائرة - مصدر من الأهلي لـ في الجول: مدرب مصر مرشح لتدريب الفريق

يقترب انجيلينو فيرجوني المدير الفني السابق لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال من تدريب الأهلي خلفا لمحمد مصيلحي.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات اليوم الأربعاء: "المفاوضات مع فيرجوني مستمرة منذ عدة أيام".

وأردف "لذلك أعلن الأهلي تشكيل كل الأجهزة الفنية للألعاب الأخرى عدا الكرة الطائرة".

وأتم "حسم الأمور الخاصة بتفاصيل التعاقد سيكون خلال الساعات المقبلة".

ورحل محمد مصيلحي عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي عقب تتويجه بلقبي كأس السوبر المصري والبطولة العربية للأندية.

بينما خسر الأهلي لقبي الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي.

وكشف محمد مصيلحي عبر حسابه الشخصي: "انتهت رحلة طويلة جدا امتدت إلى 37 عاما متتاليا دون انقطاع عن أعظم نادي في الكون".

وتابع "رحلة كانت عامرة بالإنجازات والبطولات وانتهت هذه الرحلة بـ 62 لقبا، وهنا لنا وقفة إن شاء الله".

وأضاف مصيلحي "حصدت 62 بطولة دوري وكأس وإفريقيا وعربية وثلاث مشاركات في كأس العالم للأندية".

وواصل مصيلحي "انتهت رحلة اللاعب والمدرب والمدير الفني لفريق كبير وعظيم، شكرا للجميع طوال هذه الأعوام".

واختتم تصريحاته "تحياتي وتقديري لجمهور عظيم دائما ما يقف وراء النادي الأهلي، جمهور له سمات وطباع خاصة جدا وهي لا شيء غير المركز الأول.. (الأهلي وبس)".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي يدرس عددا من السير الذاتية للاستقرار على المدير الفني الجديد.

ويميل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية لاختيار مدير فني أجنبي على أن يعاونه حمدي الصافي المدير الفني لفريق السيدات بالنادي.