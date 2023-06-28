ماني: مستقبلي؟ سأعود لـ بايرن ميونيخ

أوضح السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني أنه مر بموسم معقد رفقة البافاري وتحدث عن مستقبله مع الفريق.

ساديو ماني النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وانضم ماني لصفوف بايرن ميونيخ الصيف الماضي وتوج بلقب كأس السوبر والدوري الألماني.

وقال ماني في حواره للتلفزيون السنغالي: "الموسم المنقضي كان معقدا للغاية، لكن أقول إن هذا يحدث في الحياة".

وأضاف "اعتبره مجرد موسم معقد ويمكن أن يحدث هذا في أي وقت، لم تكن مفاجأة لأنني توقعت ذلك وهذا طبيعي".

وأكمل "نحن لاعبو كرة قدم ونحب التحديات وأعتقد أنه تحدٍ كبير، وسأفعل كل شيء لمواجهته".

وعما بدر بينه وبين ليروي ساني بعد مباراة مانشستر سيتي قال: "هناك حوادث وهذا يحدث وانتهى الأمر، تمكننا من حل مشكلة صغيرة ومن الجيد حل بعض المشكلات ليس بهذه الطريقة لكنها خلفنا الآن، سنحاول القتال معنا لتحقيق أهداف الفريق الموسم المقبل".

وأشارت تقارير ألمانية في مارس الماضي أن ماني لكم ساني عقب الخسارة من مانشستر سيتي بثلاثية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن مستقبله مع البافاري أجاب: "إن شاء الله، إذا سارت الأمور على ما يرام سأعود لبايرن ميونيخ".

ويمتد تعاقد السنغالي حتى صيف 2025.

الجناح البالغ 31 عاما خاض 38 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 6 في جميع المسابقات.