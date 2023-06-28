وكيل لاعبين: ريال مدريد لا يمتلك المال حاليا لضم مبابي

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 15:04

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

كشف الفرنسي يفين لو مي وكيل لاعبين موقف ريال مدريد من ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الجاري.

ولا زال اسم مبابي مرتبطا بريال مدريد عقب إعلانه عدم تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي.

لو مي سبق له المساهمة في توقيع لاعبين لريال مدريد أبرزهم فيرلاند ميندي.

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وقال لو مي عبر شبكة RMC الفرنسية: "ريال مدريد لا يمتلك المال حاليا من أجل ضم مبابي، لا أحد تقدم بعروض اليوم".

وأضاف "ريال مدريد ليس قادرا على دفع 40 مليون يورو صافية سنويا بالإضافة لمكافآت التي ستصل لـ 30 مليون يورو".

وشدد "راتب مبابي سيكون بين 70 و75 مليون يورو صافية، بنزيمة كان يتقاضى 13 مليون يورو، عليكم إدراك ذلك".

وأتم "لا يعرفون كيفية إدراج راتب اللاعب في الوقت الحالي، عندما كان حرا عرضوا عليه 20 مليون يورو وكان ذلك على بعد سنوات ضوئية مما يحصل عليه هنا".

ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عاما كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي والذي توج باريس سان جيرمان به.

مبابي كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو كثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان وخلالهم سجل 212 هدفا وصنع 98 آخرين.

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