منافس لـ تريزيجيه.. ذا أثليتك: ساوثامبتون يقبل عرض طرابزون لشراء أورسيتش

وافق ساوثامتون على بيع لاعبه ميسلاف أورسيتش لطرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لشبكة ذا أثليتك.

الصفقة ستكلف طرابزون نحو 4 مليون يورو مع بعض الإضافات.

الكرواتي صاحب الـ 30 عاما انضم لساوثامبتون خلال شهر يناير الماضي قادما من دينامو زغرب مقابل 6 مليون يورو.

ولم يشارك أورسيتش مع ساوثامبتون سوى في 6 مباريات وخلالهم لم يصنع او يسجل أي هدف.

ويمتلك أورسيتش 27 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا وخلالهم سجل هدفين وصنع ثمانية أهداف.

ومع هبوط ساوثامبتون إلى دوري الدرجة الأولى أصبحت عملية بيع اللاعب أسهل.

أورسيتش يلعب في مركز الجناح الأيسر وهو نفس مركز محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون ومنتخب مصر.

تريزيجيه كان قد انضم لطرابزون في بداية الموسم الماضي وخلاله تمكن أن يصبح هو أكثر المساهمين بعدد من الأهداف مع طرابزون.

وشارك تريزيجيه في 41 مباراة بقميص طرابزون سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 10 آخرين.