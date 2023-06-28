رومانو: ميلان يبدأ مفاوضات ضم يونس موسى

بدأ ميلان الإيطالي المحادثات مع فالنسيا الإسباني لضم الأمريكي يونس موسى لاعب وسط الخفافيش.

وسيصبح موسى ثاني تدعيمات الوسط للروسونيري بعد روبن لوفتس تشك الذي يقترب من الانتقال لميلان قادما من تشيلسي.

وأشار فابريسيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات إلى أن العرض المادي المنتظر ربما يصل إلى 20 مليون يورو ليكون كافيا لإتمام التعاقد.

لاعب الوسط البالغ 20 عاما خاض 37 مباراة الموسم المنقضي صنع خلالها هدفين.

وبدأ موسى مسيرته بقميص شباب أرسنال ثم انتقل إلى شباب فالنسيا ومنه صُعّد للفريق الأول.

وخاض لاعب الوسط 24 مباراة بقميص منتخب أمريكا وتوج بلقب كأس أمم كونكاكاف مرتين وشارك في كأس العالم 2022 حيث ودع من دور الـ 16 ضد هولندا.

وفي حال انضم يونس موسى إلى ميلان سيكون ثالث أمريكي يرتدي قميص الروسونيري بعد أوجتشي أونيو وسيرجينو ديست.

وضم ميلان حتى الآن بشكل رسمي ماركو سبورتيلو حارس مرمى أتالانتا في صفقة انتقال حر.