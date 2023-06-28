رومانو: ميلان يبدأ مفاوضات ضم يونس موسى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 14:36

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - يونس موسى - برشلونة - فالنسيا

بدأ ميلان الإيطالي المحادثات مع فالنسيا الإسباني لضم الأمريكي يونس موسى لاعب وسط الخفافيش.

وسيصبح موسى ثاني تدعيمات الوسط للروسونيري بعد روبن لوفتس تشك الذي يقترب من الانتقال لميلان قادما من تشيلسي.

وأشار فابريسيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات إلى أن العرض المادي المنتظر ربما يصل إلى 20 مليون يورو ليكون كافيا لإتمام التعاقد.

أخبار متعلقة:
الصفقة الأولى.. ميلان يضم ماركو سبورتيلو لا جازيتا ديلو سبورت: سكاماكا هدف ميلان الرئيسي لتدعيم الهجوم وكيل لوفتوس تشيك لـ في الجول: أتممنا صفقة الانتقال إلى ميلان تقرير يكشف تفاصيل عرض ميلان لنجم منتخب تونس

لاعب الوسط البالغ 20 عاما خاض 37 مباراة الموسم المنقضي صنع خلالها هدفين.

وبدأ موسى مسيرته بقميص شباب أرسنال ثم انتقل إلى شباب فالنسيا ومنه صُعّد للفريق الأول.

وخاض لاعب الوسط 24 مباراة بقميص منتخب أمريكا وتوج بلقب كأس أمم كونكاكاف مرتين وشارك في كأس العالم 2022 حيث ودع من دور الـ 16 ضد هولندا.

وفي حال انضم يونس موسى إلى ميلان سيكون ثالث أمريكي يرتدي قميص الروسونيري بعد أوجتشي أونيو وسيرجينو ديست.

وضم ميلان حتى الآن بشكل رسمي ماركو سبورتيلو حارس مرمى أتالانتا في صفقة انتقال حر.

ميلان فالنسيا يونس موسى
نرشح لكم
الفوارق ليست كبيرة.. لماذا سعى نيوكاسل لضم ساندرو تونالي؟ رومانو: تشيلسي يستعد لبدء المفاوضات مع برايتون لضم كايسيدو أصبح قريبا من أرسنال.. ذا أثليتك: مانشستر سيتي لن يرسل عرضا جديدا لـ رايس الصفقة الأولى.. ميلان يضم ماركو سبورتيلو زميل إندريك.. السد يضم جيوفاني برقم قياسي.. ذا أثليتك: أرسنال قدم عرضه الثالث لوست هام من أجل رايس تقرير تركي: شيفيلد يونايتد يخصص 20 مليون جنيه إسترليني لضم مصطفى محمد رومانو: توتنام اتفق شفهيا مع ليستر على التعاقد مع ماديسون
أخر الأخبار
رومانو: ميلان يبدأ مفاوضات ضم يونس موسى 25 دقيقة | ميركاتو
الفوارق ليست كبيرة.. لماذا سعى نيوكاسل لضم ساندرو تونالي؟ 45 دقيقة | تحليل في الجول
رومانو: تشيلسي يستعد لبدء المفاوضات مع برايتون لضم كايسيدو ساعة | الدوري الإنجليزي
تساعد على التركيز وتنشيط العضلات.. ما هي رياضة بيلاتس التي يمارسها محمد صلاح ساعة | المحترفون
أصبح قريبا من أرسنال.. ذا أثليتك: مانشستر سيتي لن يرسل عرضا جديدا لـ رايس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الأولى.. ميلان يضم ماركو سبورتيلو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
زميل إندريك.. السد يضم جيوفاني 2 ساعة | الوطن العربي
تقرير: مانشستر يونايتد لن يستطيع إنفاق أكثر من 100 مليون في الصيف بدون بيع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة