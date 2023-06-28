الفوارق ليست كبيرة.. لماذا سعى نيوكاسل لضم ساندرو تونالي؟

يفصلنا فقط التوقيع والإعلان الرسمي ليصبح ساندرو تونالي لاعب وسط ميلان لاعبا جديد والأغلى في تاريخ نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

80 مليون يورو هي القيمة التي سينتقل بها تونالي وفقا للتقارير ما يجعله أغلى لاعب إيطالي عبر التاريخ.

فهل يستحق ساندرو هذا الرقم الضخم؟ وكيف يستفيد منه نيوكاسل؟ هذا ما سنجده في السطور التالية من خلال تقرير نُشر عبر موقع "The Analyst".

نيوكاسل عاد إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل ويأمل إيدي هاو المدير الفني إضافة أسماء تزيد من قوة الفريق الذي يضم كيران تريبير وبرونو جيماريش وسفين بوتمان وألكسندر إيزاك بعدما حل رابعا الموسم الماضي.

في بداية مسيرته قُورن ساندرو بأندريا بيرلو كونه لاعبا في الوسط وبسبب شعره الطويل واللعب في مرحلة الشباب لنادي بريشيا، لكن مع انتقاله لميلان ورغم موسم أول ليس بالجديد إلا أنه وضع بصمته في الثاني والذي شهد تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي وكان له دورا حاسما به.

*خريطة التمريرات الحاسمة والفرص المصنوعة في موسم 2022-23 بالدوري الإيطالي.

تونالي سبق أن صرّح من قبل لصحيفة "كورييري ديلا سبورت" الإيطالية منذ سنوات: "قورنت ببيرلو بسبب شعري ولم يزعجني ذلك لكنه لم يكن متناسبا، نحن مختلفان في الملعب وبيرلو له قدرات خارقة، لا أعلم كيف أكون قادرا على الوصول لنفس المستوى".

في المقابل رد بيرلو: "لا يشبهني تومالي كلاعب، هو أكثر اكتمالا دفاعيا وهجوميا، هو مزيج بيني وبين لاعب آخر، ليس وريثي لأننا نلعب بشكل مخنلف، لكنه سيكون لاعبا كبيرا بالتأكيد".

في موسم 2021-22 حيث التتويج بلقب الدوري الإيطالي بدأ ساندرو 31 مباراة كأساسي واستطاع رفقة فرانك كيسي في وسط الروسونيري أن يسجل 5 أهداف ويصنع 2.

في موسم 2022-2023 ومع رحيل كيسي بدأ ساندرو في التحسن حيث صنع 7 وهو أكثر بـ 5 مما صنع في الموسم الذي يسقبه.

صنع 62 فرصة محققة للتسجيل مقابل 44 في الموسم الأسبق، زادت عدد التمريرات لكن الدقة قلت من 85.5% إلى 81%.

لكن هجوميا وصلت تمريراته الأمامية إلى 14.2 في المباراة مقابل 13.8 في الموسم الذي سبقه.

وإليكم خريطة اللاعب في آخر موسمين بقميص ميلان بالدوري الإيطالي:

ربما بعض الأرقام توضح أن مستواه تراجع لكن بالنظر لرحيل كيسي إلى برشلونة لكن إسماعيل بن ناصر ظهر محاولا مساندة تونالي في الوسط.

ورغم خسارة لقب الدوري الإيطالي مبكرا إلا أن الفريق وصل لنصف نهائي دوري أبطال.

في الموسم المنقضي صنع 22 فرصا كأكثر لاعب يصنع فرصا لميلان في الأبطال منذ كلارنس سيدورف موسم 2006-07 برصيد 24 فرصة.

فقط جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي وبيوتر زيلينسكي لاعب وسط نابولي من صنعا أكثر منه.

أيضا كان أكثر من صنع فرصا كبيرة محققة برصيد 9 أكثر من أي لاعب آخر في البطولة.

في نهاية الموسم كان تونالي أكثر من خاض مباريات برصيد 48 وأكثر من لعب دقائق بـ 3983 دقيقة وأكثر من صنع فرصا (90) وأكثر من فاز بصراعات أرضية (56) في جميع المسابقات.

فقط رافائيل لياو أكثر من صنع أهداف لميلان (11) أكثر من تونالي (9).

وفي الدوري الإيطالي يأتي تونالي في المركز السابع من حيث صناعة الفرص والـ 16 من التمريرات الصحيحة في الثلث الهجومي.

بالنظر إلى فريق نيوكاسل الذي سينضم له، فتونالي الموسم الماضي صنع 2.1 فرصة لكل 90 دقيقة أكثر من لاعبي نيوكاسل من بينها 0.8 من ركلات ثابتة.

ربما سيحصل تريبير على الركلات الثاتبة، فلن يكون للاعب الوسط الإيطالي فرصا لصناعة الفرص.

الموسم الماضي صنع 1.3 فرصة في المباراة من كرة ميتة في الدوري الإيطالي في المقابل تفوق عليه برونو جيماريش وجو ويلوك بصناعة 1.4 فربصة.

يتفوق برونو أيضا على تونالي بتمرير 5.6 تمريرة طولية صحيحة لكل 90 دقيقة متفوقا على الإيطالي (5.4).

البرازيلي أيضا يمرر 16 تمريرة أمامية في المباراة مقابل 14.2 للإيطالي الموسم الماضي في المباراة الواحدة.

ساهم خط وسط نيوكاسل بـ 30 هدفا الموسم الماضي بين صناعة وتسجيل في الدوري الإنجليزي، بينما ساهم تونالي بمفرده بـ 9 أهداف في الدوري الإيطالي وسيكون بحاجة لتحسين قدراته الهجومية.

دفاعيا أكمل تونالي 2.1 عرقلة ناجحة لكل 90 دقيقة، برونو جيماريش وجويلنتون بـ 2.6 و2.4 يتفوقان عليه.

لكن نسبة نجاح تونالي أكبر بـ 64% ويتفوق عليه جويلنتون بـ 70% بين لاعبي وسط نيوكاسل.

تونالي فاز بصراعات بنسبة 58.3% أكثر من لاعب وسط نيوكاسل لكن التحاماته كانت أقل حيث تصل لـ 6.3 لكل 90 دقيقة.

يستطيع هاو الاستفادة من تونالي كثيرا سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري الأبطال بعد الخبرات التي اكتسبها، لكن التوقعات ستكون مرتفعة عليه جدا نظرا لقيمة الصفقة إلا أن لديه وقت كبير للنمو خاصة أنه بعمر 23 عاما.