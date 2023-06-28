تساعد على التركيز وتنشيط العضلات.. ما هي رياضة بيلاتس التي يمارسها محمد صلاح

أوضح تقرير لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" ماهية وتأثير التدريب الذي يخوضه محمد صلاح خلال العطلة الصيفية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونشر صلاح منذ أيام فيديو له وهو يمارس التدريبات، والتي تُعرف باسم "بيلاتس".

وقالت لورا بوتشيني وهي معلمة بيلاتس معتمدة: "هو تمرين يتطلب التحكم والتوازن والاستقرار الأساسي، وهو ينفذ الحركة بشكل لا تشوبه شائبة".

ويظهر في الفيديو صلاح يرتكز على قدم واحدة والأخرى تتحرك على الجهاز للأمام والخلف.

وأشار التقرير لفوائد هذا التدريب: "السيطرة والتركيز وتنشيط العضلات، وهو تمرين ممتاز لتدريب التوازن وتثبيت الحوض، كما أن العمل العضلي مكثف في كل من الوضع الثابت والحركي".

وتعد رياضة بيلاتس نظام لياقة بدنية طُور في أوائل القرن الماضي في ألمانيا على يد جوزيف بيلاتس.

وسمى بيلاتس طريقته بالكنترولوجيا (Contrology) أي علم السيطرة، لأنه يعتقد أن أسلوبه يستخدم العقل في السيطرة على العضلات.

واحتل الهدف الذي سجله محمد صلاح ضد مانشستر سيتي من صناعة أليسون بيكر المركز الأول، كأفضل هدف لليفربول موسم 2022-2023.

وأنهى صلاح موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 305 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 79 هدفا.