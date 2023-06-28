الصفقة الأولى.. ميلان يضم ماركو سبورتيلو

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم الحارس ماركو سبورتيلو بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

وسينضم الحارس البالغ 31 عاما في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أتالانتا حتى صيف 2027.

وأصبح سبورتيلو أولى صفقات ميلان لموسم 2023-2024، لتعويض رحيل الروماني تشبيريان تاتاروشانو بعد نهاية تعاقده.

ويضم ميلان في صفوفه الفرنسي مايك ماينيان الحارس الأساسي بالإضافة إلى أنطونيو ميرانتي الحارس الثالث.

وسيرتدي الحارس الإيطالي القميص رقم 57 الذي لطالما ارتداه في مسيرته رفقة أتالانتا وفيورنتينا وفروسينوني.

وخاض سبورتيلو الموسم الماضي 15 مباراة بقميص أتالانتا استقبل 21 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

وارتدى الحارس المخضرم قميص أتالانتا في 137 مباراة استقبل 184 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 35.

ثم انتقل لصفوف فيورنتينا في يناير 2017 وقضى موسما ونصف بقميص البنفسجي ومنه انتقل لصفوف فروسينوني في موسم 2018-19.

وبعد موسم وحيد عاد إلى أتالانتا من جديد حيثما بدأ مسيرته.