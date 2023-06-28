زميل إندريك.. السد يضم جيوفاني

أعلن نادي السد القطري ضم البرازيلي جيوفاني هنريكي لاعب بالميراس البرازيلي لمدة 5 مواسم.

وبحسب التقارير فأن الموهبة البرازيلية انضمت لصفوف السد مقابل 9 ملايين يورو.

المهاجم الشاب البالغ 19 عاما مثّل منتخب البرازيل للشباب في كأس العالم تحت 20 عاما وودع من ربع النهائي.

وخاض جيوفاني 15 مباراة مع بالميراس في 2023 سجل هدفا وحيدا وصنع 3 في جميع المسابقات.

وبرز اسم جيوفاني رفقة إندريك الذي أتم انتقاله في وقت سابق إلى صفوف ريال مدريد في فريق الشباب لبالميراس.

وأصبح جيوفاني رابع محترف ينضم للفريق القطري بعد البرازيلي باولو أوتافيو والكولومبي ماتيوس أوريبي والإيراني محمد أمين هازبافي.

واستفاد السد من زيادة عدد المحترفين في الدوري القطري بدءا من الموسم المقبل من 5 إلى 7.

حيث اشترط الاتحاد القطري أن يكون هناك ثنائي من بين المحترفين السبعة تحت 22 عاما أو مواليد 2002.

ويضم الفريق أيضا في صفوفه الجزائري بغداد بونجاح والمغربي أيوب الكعبي بالإضافة إلى الإسباني سانتي كازورلا والكوري الجنوبي وو يونج جونج والبرازيلي جيليريمي.

وأنهى السد الموسم الماضي في المركز الثالث من دوري نجوم قطر بعد الدحيل والعربي.

وينافس السد في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا حيث حجز مقعده في دور المجموعات مباشرة.