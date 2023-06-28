تقرير تونسي: البدري يهدد بالرحيل عن الصفاقسي بسبب الأوضاع الصعبة

هدد حسام البدري المدير الفني لـ الصفاقسي التونسي بالرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية الدوري التونسي.

وفاز الأسود والأبيض في الجولة 13 من مرحلة البطولة للدوري التونسي بنتيجة 4-0 على اتحاد تطاوين برباعية دون رد في ملعب الطيب المهيري.

وبحسب موقع "فووت 24" التونسي فأن البدري وصف الوضع في النادي بالـ "صعب جدا" .

وأبدى البدري تعجبه من قبول إدارة النادي مواجهة الهلال السوداني في الدور الثاني من البطولة العربية رغم نهاية المهلة التي حددها الاتحاد العربي للفريق السوداني.

وستقام مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين يومي 4 و7 يوليو المقبل.

وفي حال فوزه وتأهله، تنتظره المجموعة الأولى التي تضم كل من الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

وقال البدري: "قائمة الفريق ستنقص 8 لاعبين في البطولة العربية، وسيتبقى لنا 16 لاعبا من بينهم حارسي مرمى".

وأضاف "أخبرت الإدارة أنني لن ألعب البطولة العربية إلا في حال تدعيم الفريق، واتفقت مع الإدارة على ذلك وهو ما لم يحدث".

وشدد البدري بحسب التقرير أنه "سيعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي بعد مواجهة الاتحاد المنستيري معربا عن رغبته في الرحيل في ظل الوضع الراهن".

ويختتم الموسم بلقاء الصفاقسي مع المنستيري يوم 30 يونيو الجاري.

ولا يحظى الفريق بفرصة في التأهل لمسابقتي دوري الأبطال أو الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس برصيد 17 نقطة من 4 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم.