كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. القناة الناقلة والمعلق

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

الزمالك ضد المقاولون العرب

يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في ربع نهائي كاس مصر 2022-2023.

وتخطى الزمالك في طريقه كل من بروكسي بنتيجة 3-2 بعد شوطين إضافيين وفاركو بنتيجة 3-1.

فيما فاز المقاولون العرب على الحمام برباعية دون رد ثم أقصى سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل.

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وفاز الزمالك في آخر لقاء له ضد غزل المحلة بنتيجة 2-0 في الجولة 32 من الدوري المصري.

فيما يستعد ذئاب الجبل للقاء الداخلية يوم الخميس المقبل في الجولة ذاتها.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

ويستضيف استاد القاهرة هذه المباراة.

وينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساءً.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها: حاتم بطيشة في القناة الصوتية الأولى وهشام فرحات في الصوتية الثانية.

والتقى الفريقان الموسم الجاري في الدوري المصري وانتهت المباراتين بالتعادل.

في الدور الأول سلبيا بنتيجة 0-0 وفي الدور الثاني إيجابيا بنتيجة 2-2.

الزمالك المقاولون العرب كأس مصر
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