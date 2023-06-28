كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. القناة الناقلة والمعلق
الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 11:24
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في ربع نهائي كاس مصر 2022-2023.
وتخطى الزمالك في طريقه كل من بروكسي بنتيجة 3-2 بعد شوطين إضافيين وفاركو بنتيجة 3-1.
فيما فاز المقاولون العرب على الحمام برباعية دون رد ثم أقصى سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل.
وفاز الزمالك في آخر لقاء له ضد غزل المحلة بنتيجة 2-0 في الجولة 32 من الدوري المصري.
فيما يستعد ذئاب الجبل للقاء الداخلية يوم الخميس المقبل في الجولة ذاتها.
موعد المباراة
تقام المباراة يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.
ويستضيف استاد القاهرة هذه المباراة.
وينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساءً.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق عليها: حاتم بطيشة في القناة الصوتية الأولى وهشام فرحات في الصوتية الثانية.
والتقى الفريقان الموسم الجاري في الدوري المصري وانتهت المباراتين بالتعادل.
في الدور الأول سلبيا بنتيجة 0-0 وفي الدور الثاني إيجابيا بنتيجة 2-2.