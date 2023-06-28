الكأس الذهبية – جوادلوب تحصد نقطة أولى منذ 14 عاما بتعادل أمام كندا

حقق منتخب جوادلوب مفاجأة كبرى وتعادل مع كندا بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة من بطولة الكأس الذهبية (جولد كب) الخاصة بأمم أمريكا الشمالية.

وحصد منتخب جوادلوب نقطة أولى لأول مرة منذ عام 2009 والتي حل بها تاسعا في الترتيب.

ومنذ ذلك الحين شارك في نسختين فقط 2011 و2021 وفي كلاهما ودع من دور المجموعات دون أي فوز أو تعادل على الأقل.

ويعد ذلك التعادل هو الثاني لجواديلوب في تاريخ البطولة بعد التعادل مع هايتي في نسخة 2007.

المنتخب المُلقب بـ "أبناء جودا" تقدم عن طريق تيري أمبروز في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

وسجل لوكاس كافانيلي هدف التعادل لكندا في الدقيقة 49 من الشوط الثاني.

وقلب منتخب كندا النتيجة بهدف ثانٍ جاء طريقة عكسية سجله ميدي لينا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع تعادل المنتخب الذي يحمل علم فرنسا بفضل هدف عكسي سجله راسل رو بالخطأ في مرماه.

جوادلوب جزيرة تقع في البحر الكاريبي تابعة لفرنسا وتتكون من 6 جزر مأهولة بالسكان وعاصمتها باس تيري ويفوق عدد سكانها 400 ألف نسمة.

وتعد جوادلوب جزء لا يتجزأ من فرنسا واليورو عملتها الرسمية.

وفي نفس المجموعة حقق منتخب جواتيمالا فوزه الأول في البطولة منذ نسخة 2011 بالفوز على كوبا بهدف دون رد.

سجل داروين لوم هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني بعدما أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.

¡A minutos de haber iniciado el segundo tiempo, Darwin Lom de @fedefut_oficial 🇬🇹 anotó el gol de la victoria para su selección!#GoldCup pic.twitter.com/6m4HTQOJJ8 — Gold Cup (@GoldCup) June 28, 2023

وتصدر منتخب جواتيمالا الترتيب مستفيدا من فوزه العشرين بشكل عام في تاريخ البطولة من أصل 73 مباراة.

يذكر أن منتخب قطر يشارك في البطولة كضيف وخسر مباراته الأولى في دور المجموعات من هايتي بنتيجة 2-1.