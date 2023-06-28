مواعيد مباريات الأربعاء 28 يونيو 2023.. المنتخب الأولمبي وشباب السلة والدوري المصري

يخوض منتخب مصر الأولمبي ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وتتواصل مباريات الدوري المصري.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الموافق 28 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

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كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

يخوض منتخب مصر الأولمبي ثاني مواجهاته في دور المجموعات حيث يلتقي نظيره منتخب مالي الأولمبي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة تقام على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية وتبدأ في الثامنة مساءً.

وكان منتخب مصر تعادل سلبيا في الجولة مع النيجر في مباراة شهدت إصابة القائمين والعارضة في 5 مناسبات لحامل اللقب.

ويتصدر منتخب مالي الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الفوز بنتيجة 3-1 على الجابون فيما يحتل منتخب مصر المركز الثالث.

الدوري المصري

تتواصل مباريات دور الـ 32 حيث يلتقي المصري مع فيوتشر على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2، بتعليق أمير محروس.

وفي التاسعة والنصف مساءً يلتقي بيراميدز مع سموحة في لقاء يقام على استاد الدفاع الجوي.

وتذاع على أون سبورتس 1، ويعلق عليها هيثم هيبة.

كأس العالم للشباب تحت 19 عاما - كرة السلة

في ختام مباريات دور الـ 16 يلتقي منتخب مصر مع نظيره التركي في التاسعة مساءً.

وتبدأ مباريات دور الـ 16 من الواحدة ظهرا اليوم بلقاء إسبانيا ولبنان.

يورو تحت 21 عاما

تتواصل أيضا مباريات يورو تحت 21 عاما حيث الجولة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات.

في المجموعة الثالثة يلتقي منتخب إنجلترا الذي ضمن تأهله مع ألمانيا التي تمتلك نقطة واحدة وتحتاج للفوز لخطف بطاقة العبور من التشيك صاحبة الـ 3 نقاط.

تبدأ المباراة في السابعة مساءً ومذاعة على بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي القناة ذاتها والساعة العاشرة إلا الربع يلتقي منتخب إيطاليا مع النرويج لحسم بطاقة المركز الثاني.

وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب فرنسا في مباراة تذاع على بي إن سبورتس بريميوم 2.

ويتصدر الديوك الترتيب برصيد 6 نقاط ويليه إيطاليا وسويسرا برصيد 3 نقاط ثم النرويج بدون رصيد.

تعرف على نتائج ومواعيد مباريات اليوم من هنــــــــــــــــــــا.