عبد الواحد السيد: أوسوريو سيمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة في المباريات المقبلة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 00:30

كتب : أحمد شوقي صلاح

فريق الزمالك

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك عن نية خوان كارلوس أوسوريو منح الفرصة لأكبر عدد من لاعبيه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وفاز الزمالك مساء أمس الثلاثاء على غزل المحلة في استاد القاهرة بهدفنين دون رد ضمن الجولة 32 من الدوري.

وقال عبد الواحد السيد عقب المباراة: "أشكر اللاعبين على الأداء ، والفريق يتطور من مباراة للأخرى، كما أن أوسوريو المدير الفني منح الفرصة لمعظم اللاعبين".

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وأضاف عبد الواحد السيد "المدير الفني سيمنح فرصة أكبر في المباريات المقبلة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بصورة كبيرة في الفترة الماضية، ونتطلع لمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المتبقية بالدوري".

وتابع مدير الكرة حديثه "سنبدأ الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في الكأس بداية من يوم الجمعة المقبلة، وهي مواجهة قوية نتطلع للفوز بها لمواصلة المنافسة على اللقب".

الزمالك أوسوريو
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