الزمالك يكشف تشخيص إصابات ثلاثي الفريق أمام غزل المحلة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 00:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

إصابة نبيل عماد - الزمالك

تعرض ثلاثة لاعبين من الزمالك لإصابات مختلفة أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

نبيل عماد

النادي : الزمالك

عمرو السيسي

النادي : الزمالك

الزمالك

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

واستبدل أوسوريو الثنائي نبيل عماد وعمرو السيسي بسبب الإصابة.

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كما تعرض البديل مصطفى شلبي لإصابة خلال منافسات الشوط الثاني من المباراة.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في تصريحات صحفية: "إصابة عمرو السيسي عبارة عن شد في العضلة الخلفية".

وتابع "بينما يعاني نبيل عماد من (تقل) في العضلة الخلفية".

واختتم أسامة تصريحاته "تعرض مصطفى شلبي لإصابة بكدمة في وجه القدم".

ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع من 31 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن فيوتشر صاحب المركز الثالث والذي يلعب غدا الأربعاء ضد المصري.

بينما غزل المحلة مستمر في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة ويحتاج لتعديل أوضاعه في المباراتين المتبقيتين للحفاظ على حظوظ استمراره في الدوري.

وحقق الزمالك بذلك انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري والرابع في آخر خمس مباريات.

وحافظ الأبيض على سجله بدون خسارة في المباريات الخمسة الأخيرة في الدوري إذ تعادل فقط مع فريق الداخلية بهدف لكل منهما.

الزمالك محمد أسامة مصطفى شلبي
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