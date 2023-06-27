الانتصار الثالث على التوالي.. الزمالك يزيد متاعب غزل المحلة في الدوري بثنائية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 23:35

كتب : FilGoal

صورة تقرير الزمالك ضد غزل المحلة

واصل فريق الزمالك انتصاراته في الدوري بالتغلب على غزل المحلة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

ويزيد انتصار الزمالك من متاعب غزل المحلة في جدول الترتيب إذ يصارع زعيم الفلاحين من أجل البقاء في الدوري وعدم الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وسجل أحمد زيزو هدف اللقاء الأول في الدقيقة 15 من ركلة حرة قبل أن يضيف محمود شيكابالا هدف حسم نقاط المباراة في الدقيقة 81.

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ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع من 31 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن فيوتشر صاحب المركز الثالث والذي يلعب غدا الأربعاء ضد المصري.

بينما غزل المحلة مستمر في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة ويحتاج لتعديل أوضاعه في المباراتين المتبقيتين للحفاظ على حظوظ استمراره في الدوري.

وحقق الزمالك بذلك انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري والرابع في آخر خمس مباريات.

وحافظ الأبيض على سجله بدون خسارة في المباريات الخمسة الأخيرة إذ تعادل فقط مع فريق الداخلية بهدف لكل منهما.

التشكيل

أجرى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك أربعة تغييرات على تشكيل الأبيض أمام غزل المحلة عن مواجهة فاركو الأخيرة في الكأس.

ودفع أوسوريو بعمر جابر كأساسي لأول مرة منذ مواجهة المصري يوم 4 أبريل في الجولة 22.

بينما شارك عمرو السيسي بشكل أساسي في وسط الملعب لأول مرة منذ فبراير الماضي.

وشهد تشكيل الزمالك ظهور ياسر علي لاعب الشباب للمرة الأولى هذا الموسم.

أما التغيير الأخير في تشكيل الزمالك كان تواجد أحمد بلحاج أساسيا.

وصف المباراة

بدأ اللقاء دون خطورة تذكر على المرميين مع انحصار اللعب في وسط الملعب.

وافتتح أحمد زيزو التسجيل مبكرا في الدقيقة 15 من ركلة حرة غير مباشرة بعد لمس فتوح للكرة قبل تسديدها.

واعترض لاعبو المحلة على الهدف بداعي أن الركلة الحرة غير مباشرة وبعد مراجعة الفيديو تم احتساب الهدف بسبب لمس فتوح للكرة.

وأنقذ القائم الأيسر لأحمد ميهوب مرماه من الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تسديدة من سيف الجزيري.

وسجل مصطفى العش هدفا لغزل المحلة في الدقيقة 31 ولكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل.

وحاول لاعبو غزل المحلة إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون فائدة.

وأهدر جابرييل أوروك أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 35 بعد تمريرة رائعة لينفرد بمحمد صبحي ولكن سددها بغرابة خارج المرمى.

ورد الزمالك بإهدار فرصة أخرى محققة في الدقيقة 36 بعد جملة رائعة بين زيزو والجزيري لتصل الكرة إلى بلحاج ولكن سددها ضعيفة ترتطم بمدافعي المحلة وتخرج إلى ركنية.

وأهدر عمر جابر هدفا محققا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة من زيزو وسددها أعلى المرمى.

وأجرى كل مدير فني ثلاثة تبديلات مع بداية الشوط الثاني، ودفع أوسوريو بالثلاثي شيكابالا ومصطفى شلبي ونبيل عماد بدلا من الجزيري وزيزو وبلحاج.

أما رضا شحاته فدفع بالثلاثي محمود الحضري وحازم مرسي وخالد الأخميمي بدلا من أحمد ميهوب وإيهاب سمير وتشارلز باسي.

واحتسب أحمد الغندور حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 49 قبل أن يلغيها بسبب حالة تسلل قبل العرقلة.

وتعرض نبيل عماد لاعب وسط الزمالك للإصابة في الدقيقة 50 بعد أقل من خمس دقائق من مشاركته.

واضطر أوسوريو لإجراء تبديل جديد بنزول محمد حسام بدلا من نبيل عماد المصاب.

وتعرض عمرو السيسي لإصابة جديدة في الدقيقة 66 وتم استبداله بنزول إبراهيما نداي.

وبمهارة فردية راوغ شيكابالا، الحضري حارس مرمى المحلة في الدقيقة 73 وسجل ثاني أهداف الزمالك بعد تسديدة حاول مدافع المحلة تشتيتها وفشل لتسكن الشباك.

وسجل الزمالك بعد الهدف الثاني، هدفين جديدين ولكن تم إلغائهما بسبب التسلل.

إذ نجح شيكابالا بمهارة فردية جديدة من تسجيل هدف في الدقيقة 81 ولكن حرمته راية التسلل من إضافة ثاني أهدافه.

بينما سجل ياسر علي لاعب الزمالك الشاب هدفا في الدقيقة 84 بالكعب من صناعة شيكابالا ولكن تم إلغائه أيضا بسبب التسلل.

وفشل غزل المحلة في تقليص الفارق بعد هدف الزمالك الثاني.

زيزو للموسم الثاني

واصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك أرقامه المميزة مع الفريق للموسم الثاني على التوالي.

ونجح زيزو في تسجيل وصناعة 10 أهداف أو أكثر لكل منهما للموسم الثاني.

وسجل زيزو هدفه العاشر هذا الموسم في الدوري وهذه المرة من ركلة حرة في شباك غزل المحلة.

وساهم زيزو هذا الموسم حتى الآن في 23 هدفا للزمالك في الدوري، إذ نجح في صناعة 13 هدفا آخرين.

وكان زيزو الموسم الماضي قد نجح في تسجيل 19 هدفا وصناعة 14 آخرين.

جماهير المحلة وميهوب

هاجمت جماهير غزل المحلة حارس مرماها أحمد ميهوب بعد استقبال هدف اللقاء الأول في الدقيقة 15.

وطالبت جماهير المحلة بخروج حارس المرمى بهتافات ضده.

وأجرى رضا شحاتة المدير الفني لغزل المحلة تبديلا بخروج ميهوب ونزول محمود الحضري بدلا منه بين شوطي المباراة.

وكان قد ارتبط اسم أحمد ميهوب خلال الفترة الأخيرة بتوقيعه لنادي الزمالك.

ونفى ميهوب ذلك من خلال حسابه الشخصي مؤكدا تركيزه مع فريق غزل المحلة من أجل الاستمرار في الدوري.

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