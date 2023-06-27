"اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب

هاجم جمهور غزل المحلة حارس مرمى فريقه أحمد ميهوب في المباراة التي تقام اليوم الثلاثاء ضد غزل المحلة.

أحمد ميهوب النادي : غزل المحلة غزل المحلة

ويستضيف الزمالك منافسه غزل المحلة اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في الجولة 32 من الدوري المصري.

وطالب جمهور المحلة اللاعب بالخروج من المباراة وذلك عقب عدم ظهوره بمستوى جيد وتسببه في استقبال هدف الزمالك الأول في اللقاء.

جاء ذلك عقب سقوط ميهوب على ملعب المباراة للإصابة وطالبت بخروجه قائلة: "اطلع برة".

وبين شوطي المباراة شارك محمود الحضري بدلا من ميهوب.

وفي الدقيقة 15 سجل زيزو الهدف الأول للزمالك في اللقاء من ركلة حرة.

ويحتل المحلة المركز الـ14 في جدول الترتيب بـ32 نقطة وذلك قبل بداية تلك المباراة.

ويبتعد المحلة عن أسوان صاحب أول مراكز الهبوط بفارق المواجهات المباشرة.