للموسم الثاني على التوالي.. زيزو يساهم مع الزمالك في 20 هدفا

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 22:07

كتب : FilGoal

الزمالك ضد المقاولون العرب

واصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك تألقه رفقة الفارس البيض للموسم الثاني على التوالي وكتب رقما مميزا في مسيرت.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

ويستضيف الزمالك منافسه غزل المحلة اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في الجولة 32 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 15 سجل زيزو الهدف الأول للزمالك في اللقاء.

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ذلك الهدف أصبح هو العاشر لزيزو في الموسم الجاري من الدوري المصري.

هذا بالإضافة لصناعته 13 هدفا حتى الآن في الدوري.

ويعد ذلك الموسم الثاني على التوالي الذي يساهم فيه زيزو مع الزمالك في 20 هدفا على الأقل في الدوري.

ففي الموسم الماضي سجل زيزو 19 هدفا وصنع 14 آخرين.

زيزو الزمالك غزل المحلة الدوري المصري
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