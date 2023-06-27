من أجل العودة مجددا للدوري الإيطالي.. بيرلو يتولى قيادة سامبدوريا

تولى أندريا بيرلو المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس قيادة سامبدوريا.

وهبط نادي سامبدوريا بنهاية الموسم المنقضي إلى الدرجة الثانية في إيطاليا.

ويسعى سامبدوريا للعودة سريعا إلى الدوري الإيطالي.

وأعلن نادي سامبدوريا بشكل رسمي تعيين بيرلو على أن يتم الإعلان في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء.

وبدأ بيرلو مشواره كمدير فني في صيف 2020 بعد تعيينه لقيادة فريق يوفنتوس تحت 23 عاما وهو ما لم يستمر لمدة شهر.

إذ تم تعيين بيرلو مديرا فنيا لفريق يوفنتوس الأول في أغسطس 2020 واستمر لمدة عام.

وتولى بيرلو قيادة يوفنتوس في 52 مباراة.

وبعد راحة لمدة عام انتقل بيرلو إلى الدوري التركي لقيادة فريق كاراجومروك منذ يونيو 2022 إلى مايو 2023.

وقاد بيرلو في تجربته الأخيرة الفريق التركي في 34 مباراة وفاز 11 مرة وتعادل مثلهم بينما خسر 12 مرة.

أما مع يوفنتوس ففاز في 34 مباراة وتعادل 10 مرات وخسر ثماني مرات.

وتوج بيرلو مع يوفنتوس بلقبي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

وتذيل سامبدوريا ترتيب الدوري الإيطالي في المركز العشرين برصيد 19 نقطة.