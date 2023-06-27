من أجل العودة مجددا للدوري الإيطالي.. بيرلو يتولى قيادة سامبدوريا

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو يحتفل بفوز يوفنتوس بكأس إيطاليا

تولى أندريا بيرلو المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس قيادة سامبدوريا.

وهبط نادي سامبدوريا بنهاية الموسم المنقضي إلى الدرجة الثانية في إيطاليا.

ويسعى سامبدوريا للعودة سريعا إلى الدوري الإيطالي.

أخبار متعلقة:
بمشاركة تريزيجيه.. بيرلو يقود فاتح لإسقاط طرابزون في الدوري التركي تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في مواجهة فريق أندريا بيرلو بيرلو: كنت قريبا جدا من التوقيع لريال مدريد في 2006 ولكن كيليني: تحدثت مع بيرلو ونيستا قبل الانضمام للدوري الأمريكي.. ومقتنع أن لوس أنجلوس مثالي لي

وأعلن نادي سامبدوريا بشكل رسمي تعيين بيرلو على أن يتم الإعلان في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء.

وبدأ بيرلو مشواره كمدير فني في صيف 2020 بعد تعيينه لقيادة فريق يوفنتوس تحت 23 عاما وهو ما لم يستمر لمدة شهر.

إذ تم تعيين بيرلو مديرا فنيا لفريق يوفنتوس الأول في أغسطس 2020 واستمر لمدة عام.

وتولى بيرلو قيادة يوفنتوس في 52 مباراة.

وبعد راحة لمدة عام انتقل بيرلو إلى الدوري التركي لقيادة فريق كاراجومروك منذ يونيو 2022 إلى مايو 2023.

وقاد بيرلو في تجربته الأخيرة الفريق التركي في 34 مباراة وفاز 11 مرة وتعادل مثلهم بينما خسر 12 مرة.

أما مع يوفنتوس ففاز في 34 مباراة وتعادل 10 مرات وخسر ثماني مرات.

وتوج بيرلو مع يوفنتوس بلقبي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

وتذيل سامبدوريا ترتيب الدوري الإيطالي في المركز العشرين برصيد 19 نقطة.

الدوري الإيطالي سامبدوريا بيرلو
نرشح لكم
الصفقة الأولى.. توتنام يضم حارس مرمى إمبولي لا جازيتا ديلو سبورت: سكاماكا هدف ميلان الرئيسي لتدعيم الهجوم بقرار حكومي.. الاتحاد الإيطالي يحظر ارتداء الفرق لقميص برقم 88 اقتراب بايرن ميونيخ وسان جيرمان وإنتر.. الكشف عن موقف الأندية الأوروبية من مونديال 2025 أثليتك: خطوة مفاجئة من يونايتد تسببت في عدم تجديد تعاقد دي خيا بيلد: بايرن اتفق مع هاري كين على ضمه.. وخطوة مرتقبة بعد قرار توتنام القصة مستمرة.. يوفنتوس يجدد عقد رابيو حتى 2024 وكيل لوفتوس تشيك لـ في الجول: أتممنا صفقة الانتقال إلى ميلان
أخر الأخبار
للموسم الثاني على التوالي.. زيزو يساهم مع الزمالك في 20 هدفا 13 دقيقة | الدوري المصري
من أجل العودة مجددا للدوري الإيطالي.. بيرلو يتولى قيادة سامبدوريا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الزمالك (1) - (0) غزل المحلة.. هدف محقق يضيع هنا وهناك 55 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل غزل المحلة - النادري وأوروك أساسيان أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
بعد 7 أعوام من الغياب.. النجم ينهي هيمنة الترجي ويتوج بالدوري التونسي ساعة | الوطن العربي
تشكيل الزمالك - عمر جابر ضمن أربعة تغييرات لأوسوريو أمام غزل المحلة.. وظهور ياسر علي ساعة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يعلن ضم كوفاسيتش لأربعة مواسم ساعة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الأولى.. توتنام يضم حارس مرمى إمبولي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة