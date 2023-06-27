انتهت الدوري المصري - الزمالك (2) - (0) غزل المحلة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

هدف زيزو في شباك غزل المحلة - الزمالك

يستضيف الزمالك فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 53 نقطة من 30 مباراة خاضهم الفريق، بينما غزل المحلة في المركز السادس عشر بـ 32 نقطة من 31 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق84 هدف غير محتسب لياسر علي

ق81 هدف غير محتسب لشيكابالا

ق73 جوووووول شيكابالا

ق66 استبدال عمرو السيسي ونزول نداي بسبب الإصابة

ق50 إصابة دونجا

ق49 ركلة جزاء لغزل المحلة وإلغائها بسبب التسلل

بداية الشوط الثاني بنزول شيكابالا ومصطفى شلبي ودونجا بدلا من الجزيري وزيزو وبلحاج

ق48 عمر جابر يهدر هدفا محققا

ق36 جملة من زيزو تصل إلى سيف الجزيري ويمررها لبلحاج ولكن يهدرها بغرابة

ق35 جابرييل أوروك يهدر هدفا محققا

ق31 هدف غير محتسب لغزل المحلة

ق29 القائم الأيسر لأحمد ميهوب ينقذ الهدف الثاني من سيف الجزيري

ق15 جووووول زيزو من ركلة حرة

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك غزل المحلة
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