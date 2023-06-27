تشكيل غزل المحلة - النادري وأوروك أساسيان أمام الزمالك

يقود الثنائي أحمد النادري وجابرييل أوروك التشكيل الأساسي لفريق غزل المحلة في مواجهة الزمالك.

ويحل غزل المحلة ضيفا على الزمالك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري.

ودفع رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة بالثنائي أحمد الشيخ وتشارلز باسي.

وجاء تشكيل غزل المحلة الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: محمد بازوكا - مصطفى العش - معاذ الحناوي - إيهاب سمير.

الوسط: أحمد النادري - حميد ماو - محمد جابر.

الهجوم: أحمد الشيخ - جابرييل أوروك - تشارلز باسي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 53 نقطة من 30 مباراة خاضهم الفريق.

بينما غزل المحلة في المركز السادس عشر والمؤدي للدرجة الثانية برصيد 32 نقطة من 31 مباراة.