بعد 7 أعوام من الغياب.. النجم ينهي هيمنة الترجي ويتوج بالدوري التونسي

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

النجم الساحلي 2022-2023 - الصورة من المركز الإعلامي للنادي التونسي

انتهت هيمنة الترجي على الدوري التونسي بعد سبعة أعوام وعاد النجم الساحلي ليتزعم المسابقة.

وتوج النجم الساحلي بلقب الدوري عقب تعادله سلبيا بدون أهداف مع مضيفه اتحاد بن قردان في ملعب 7 مارس اليوم الثلاثاء.

ووصل رصيد النجم إلى 31 نقطة ليتصدر بهم الترتيب بفارق ست نقاط عن ملاحقه الاتحاد المنستيري وقبل جولة وحيدة على ختام الموسم.

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أما الترجي فتعادل سلبيا في ملعبه رادس مع الإفريقي.

وتسبب ذلك التعثر للترجي في عدم قدرته على حسم البطاقة المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا انتظارا لما سيحدث في الجولة الأخيرة.

أما الصفاقسي بقيادة حسام البدري ففاز على اتحاد تطاوين برباعية دون رد في ملعب الطيب المهيري.

وبناء عليه أصبح الترتيب في مرحلة التتويج بالبطولة كالتالي:

1 – النجم الساحلي 31 نقطة

2 – الاتحاد المنستيري 25 نقطة

3 – الترجي 25 نقطة

4 – الإفريقي 24 نقطة

5 – اتحاد بن قردان 21 نقطة

6 – الصفاقسي 17 نقطة

7 – الأولمبي الباجي 16 نقطة

8 – اتحاد تطاوين 4 نقاط

واصبح ذلك اللقب هو رقم 11 للنجم الساحلي في تاريخه والمرة الأولى له منذ عام 2016.

ويعد الترجي هو أكثر المتوجين باللقب بواقع 32 مرة يليه الإفريقي بـ13 مرة و11 للنجم الساحلي.

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