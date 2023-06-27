كرة يد - أحمد عادل يجدد تعاقده مع الأهلي

أعلن أحمد عادل لاعب الدائرة تجديد تعاقده مع النادي الأهلي.

وكان تعاقد أحمد عادل مع الأهلي قد انتهى بنهاية الموسم المنقضي.

وكشف أحمد عادل عن تجديد تعاقده مع الأهلي لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وكتب عادل عبر صفحته الرسمية: "قصتي مع الأهلي لم تنته بعد، وآمل أن تستمر إلى الأبد".

وحقق عادل رفقة الأهلي في الموسم المنقضي ثنائية الدوري وكأس مصر بالإضافة إلى السوبر الإفريقي المؤهل لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

وكان الأهلي قد حقق المركز الرابع في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والتي أقيمت في السعودية.

وتستضيف مدينة الدمام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

وحسمت أندية الأهلي وماجديبورج الألماني وكيلسي البولندي والنجمة البحريني وسان فيرناندو الأرجنتيني والخليج والنور من السعودية تأهلهم إلى البطولة.