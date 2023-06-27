تشكيل الزمالك - عمر جابر ضمن أربعة تغييرات لأوسوريو أمام غزل المحلة.. وظهور ياسر علي

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 20:50

كتب : FilGoal

الزمالك

دفع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بـ ياسر علي للمرة الأولى في تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة غزل المحلة.

ويستضيف الزمالك فريق غزل المحلة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري.

وشهد تشكيل الزمالك أربعة تغييرات عن تشكيل مواجهة فاركو الأخيرة في كأس مصر.

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ودفع أوسوريو بعمر جابر ليعود للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ 4 أبريل الماضي في الجولة 22 بالدوري أمام المصري.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح

الوسط: عمرو السيسي - أحمد بلحاج - علي ياسر علي - أحمد زيزو.

الهجوم: سيف الجزيري

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية - محمد بيسو - محمد أشرف روقا - نبيل عماد - شيكابالا - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - سيد عبد الله - محمد صلاح زكي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 53 نقطة من 30 مباراة خاضهم الفريق.

بينما غزل المحلة في المركز السادس عشر والمؤدي للدرجة الثانية برصيد 32 نقطة من 31 مباراة.

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