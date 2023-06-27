لا جازيتا ديلو سبورت: سكاماكا هدف ميلان الرئيسي لتدعيم الهجوم

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

جيانلوكا سكاماكا - لوكاس باكيتا

بات جيانلوكا سكاماكا على رأس القائمة المختصرة لنادي ميلان من أجل تدعيم الهجوم.

ويسعى ميلان للتعاقد مع مهاجم صريح في الصيف الحالي لتعزيز هجوم الفريق.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن سكاماكا مهاجم وست هام هو الهدف الأساسي لفريق ميلان.

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ويواصل ميلان محادثاته مع النادي الإنجليزي خلال الأيام المقبل من أجل حسم الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن مهدي تاريمي مهاجم بورتو هدف محتمل للروسونيري.

ووفقا لمصادر شبكة سكاي سبورت فدخل ألفارو موراتا أيضا قائمة المهاجمين المحتمل انضمامهم إلى ميلان في الصيف.

ويمتد تعاقد موراتا مع ميلان حتى عام 2026 ويمتلك شرطا جزائيا بقيمة 10 ملايين يورو.

وربطت تقارير احتمالية انتقال ميلان إلى ماورو إيكاردي حال فشلت صفقة انتقال سكاماكا.

وجاء الربط بسبب نشر زوجته ووكيلته واندا نارا صورة قبة ميلانو وبجوارها ساعة رملية.

ورفض الفرنسي ماركوس تورام عرض ميلان من أجل الانضمام للفريق وتشير التقارير إلى اقترابه من إنتر وخضوعه للكشف الطبي صباح اليوم الثلاثاء.

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