مران الأهلي – تقسيمة قوية استعدادا للقاء البنك

استأنف الأهلي مرانه اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للقاء البنك الأهلي.

وكان الاهلي حصل على راحة سلبية من المران لـ24 ساعة عقب الفوز على منتخب السويس الأحد الماضي في دور الـ32 من كأس مصر والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني اللاعبين في فقرات فنية وتدريبية متنوعة مع بداية المران الجماعي.

ذلك قبل أن ينتظم الفريق في تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، ومحمود حمدي أخصائي التأهيل.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي، ومصطفي شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي الخميس المقبل في الجولة 32 من الدوري في استاد القاهرة.

ويتصدر الأهلي الترتيب بـ65 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه بيراميدز ولكن المارد الأحمر خاض خمس مباريات أقل من منافسه.

أما البنك الأهلي فيأتي في المركز الـ11 بـ35 نقطة بعدما خاض 31 مباراة.