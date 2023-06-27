بقرار حكومي.. الاتحاد الإيطالي يحظر ارتداء الفرق لقميص برقم 88

اتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرارا بالتعاون مع الحكومة الإيطالي بحظر ارتداء الفرق لقميص رقم 88.

وكشفت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي بالتعاون مع ماتيو بينتيدوسي وزير الداخلية وأندريا أبودي وزير الرياضة اجتمعوا واتخذوا القرار بعد ظهر الثلاثاء.

وأشار التقرير أن قرار الاتحاد الإيطالي يأتي لمكافحة معاداة السامية، إذ يتم استخدام الرقم ليرمز إلى النازية.

وأوضح التقرير أن رقم 88 يتم استخدامه من مجموعات النازيين الجدد على نطاق واسع ويرمز إلى "هيل هيتلر" وهي التحية النازية، إذ أن حرف h هو الثامن في الأبجدية ورقم 88 يكون اختصارا للتحية النازية.

وخلال الموسم المنقضي تمت إدانة أحد مشجعي لاتسيو بعد ارتدائه قميص فريقه ومطبوع عليه رقم 88 مع اسم "هتلرسون".

وأدان الإعلام الأوروبي تلك الحادثة بالإضافة لنادي لاتسيو نفسه، وتم حظر المشجع من دخول الملاعب.

ويشير التقرير إلى أن كرة القدم الإيطالية تهدف إلى القضاء على مثل هذه الحوادث ووضع حد لمعاداة السامية والتمييز.