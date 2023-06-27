بقرار حكومي.. الاتحاد الإيطالي يحظر ارتداء الفرق لقميص برقم 88

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإيطالي

اتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرارا بالتعاون مع الحكومة الإيطالي بحظر ارتداء الفرق لقميص رقم 88.

وكشفت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي بالتعاون مع ماتيو بينتيدوسي وزير الداخلية وأندريا أبودي وزير الرياضة اجتمعوا واتخذوا القرار بعد ظهر الثلاثاء.

وأشار التقرير أن قرار الاتحاد الإيطالي يأتي لمكافحة معاداة السامية، إذ يتم استخدام الرقم ليرمز إلى النازية.

أخبار متعلقة:
لتجنب تكرار واقعة يوفنتوس.. الحكومة الإيطالية تخطط لإصلاح نظام العدالة الرياضية وكيل أليجري يكشف لـ في الجول حقيقة العروض السعودية للمدرب الإيطالي فاصلة الدوري الإيطالي.. نجاة فيرونا وسقوط سبيزيا عودة رانييري مُظفرة.. كالياري يعود إلى الدوري الإيطالي بهدف في +94

وأوضح التقرير أن رقم 88 يتم استخدامه من مجموعات النازيين الجدد على نطاق واسع ويرمز إلى "هيل هيتلر" وهي التحية النازية، إذ أن حرف h هو الثامن في الأبجدية ورقم 88 يكون اختصارا للتحية النازية.

وخلال الموسم المنقضي تمت إدانة أحد مشجعي لاتسيو بعد ارتدائه قميص فريقه ومطبوع عليه رقم 88 مع اسم "هتلرسون".

وأدان الإعلام الأوروبي تلك الحادثة بالإضافة لنادي لاتسيو نفسه، وتم حظر المشجع من دخول الملاعب.

ويشير التقرير إلى أن كرة القدم الإيطالية تهدف إلى القضاء على مثل هذه الحوادث ووضع حد لمعاداة السامية والتمييز.

الدوري الإيطالي إيطاليا النازية رقم 88 هيل هيتلر
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: سكاماكا هدف ميلان الرئيسي لتدعيم الهجوم اقتراب بايرن ميونيخ وسان جيرمان وإنتر.. الكشف عن موقف الأندية الأوروبية من مونديال 2025 أثليتك: خطوة مفاجئة من يونايتد تسببت في عدم تجديد تعاقد دي خيا بيلد: بايرن اتفق مع هاري كين على ضمه.. وخطوة مرتقبة بعد قرار توتنام القصة مستمرة.. يوفنتوس يجدد عقد رابيو حتى 2024 وكيل لوفتوس تشيك لـ في الجول: أتممنا صفقة الانتقال إلى ميلان وكيله لـ في الجول: ميلان يفاوض لوفتوس تشيك ونعمل على إتمام الصفقة ذا أثليتك: بايرن ميونيخ قدم عرضا رسميا للتعاقد مع هاري كين
أخر الأخبار
لا جازيتا ديلو سبورت: سكاماكا هدف ميلان الرئيسي لتدعيم الهجوم 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي – تقسيمة قوية استعدادا للقاء البنك 23 دقيقة | الدوري المصري
بقرار حكومي.. الاتحاد الإيطالي يحظر ارتداء الفرق لقميص برقم 88 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
اقتراب بايرن ميونيخ وسان جيرمان وإنتر.. الكشف عن موقف الأندية الأوروبية من مونديال 2025 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: تم كل شيء.. زياش إلى النصر ساعة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: خطوة مفاجئة من يونايتد تسببت في عدم تجديد تعاقد دي خيا ساعة | الدوري الإنجليزي
بيلد: بايرن اتفق مع هاري كين على ضمه.. وخطوة مرتقبة بعد قرار توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
القصة مستمرة.. يوفنتوس يجدد عقد رابيو حتى 2024 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة