اقتراب بايرن ميونيخ وسان جيرمان وإنتر.. الكشف عن موقف الأندية الأوروبية من مونديال 2025

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية آلية اختيار الفرق الأوروبية في كأس العالم للأندية 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن استضافة الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها بمشاركة 32 ناديا.

وحسم فريقا الأهلي المصري والوداد المغربي تواجدهما ممثلين عن قارة إفريقيا، ويتبقى مقعدان عن القارة السمراء.

وأشارت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت إلى طريقة اختيار الفرق الأوروبية والتي تمتلك 12 مقعدا في كأس العالم للأندية 2025.

ويتأهل أبطال النسخ الأربعة من 2021 وحتى 2024 إلى المونديال مباشرة بينما اختيار الثمانية فرق الأخرى يكون عن طريق التصنيف.

وأوضح التقرير الإيطالي أنه لا يمكن أن تشارك ثلاثة فرق من دولة واحدة إلا في حال حققوا لقب دوري أبطال أوروبا خلال النسخ الأربعة الأخيرة.

ويعني ذلك استحالة مشاركة دولة بثلاثة فرق إلا إنجلترا فقط والتي تمتلك فرصة الموسم المقبل لمشاركة فريق ثالث بجوار تشيلسي حامل لقب نسخة 2021 ومانشستر سيتي حامل لقب نسخة 2023، وذلك في حال توج فريق إنجليزي آخر باللقب في النسخة المقبلة 2024.

وبخلاف أبطال النسخ الأربعة الأخيرة سيتم اختيار الثمانية مقاعد المتبقية بناء على تصنيف الاتحاد الأوروبي في آخر أربع سنوات.

وأشار التقرير إلى أن التصنيف يعتمد فقط على نقاط الفرق في دوري أبطال أوروبا ولا يشمل مسابقتي الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.

وكشف التقرير أن فريقا بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي قاب قوسين أو أدنى من حسم المشاركة بسبب تقدمهما في التصنيف.

إذ يمتلك نادي بايرن ميونيخ 84 نقطة حتى الآن ويليه باريس سان جيرمان بـ66 نقطة.

كما كشف التقرير عن اقتراب إنتر من حسم بطاقة التأهل إلى مونديال 2025 ويكفيه التأهل للأدوار الإقصائية الموسم المقبل.

ويمتلك إنتر 60 نقطة في التصنيف الأوروبي للفترة التي يتم حساب تصنيف كل فريق فيها لمعرفة موقفه من كأس العالم للأندية.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس يمتلك 47 نقطة وهو في المرتبة الثانية للفرق الإيطالية ولكن سيتوقف رصيده إذ أنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتنافس فريقا ميلان ونابولي من إيطاليا في محاولة لتخطي يوفنتوس وامتلاك حظوظ التأهل إلى مونديال 2025 خلف إنتر.

وأوضح التقرير أن ميلان لديه 35 نقطة في التصنيف الأوروبي بينما نابولي لديه 29 نقطة.

ويستعرض معكم FilGoal.com الأندية التي تأكدت مشاركتها في البطولة حتى الآن:

من أوروبا

تشيلسي الإنجليزي بطل 2021

ريال مدريد الإسباني بطل 2022

مانشستر سيتي بطل نسخة 2023

من إفريقيا

الأهلي بطل 2021 و2023

الوداد المغربي بطل 2022

من آسيا

الهلال السعودي بطل 2021

أوراوا ريد الياباني

من أمريكا الشمالية

مونتيري المكسيكي بطل 2021

سياتيل الأمريكي بطل 2022

كلوب ليون المكسيكي بطل 2023

من أمريكا الجنوبية

بالميراس البرازيلي بطل 2021

فلامنجو البرازيلي بطل 2022

وفي حالة فوز فريق برازيلي آخر بالبطولة في أحد النسختين المقبلتين سيتم الاحتكام للتصنيف لأن من شروط البطولة عدم مشاركة أكثر من فريقين من بلد واحد.

وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

- 12 من أوروبا

- 6 من أمريكا الجنوبية

- 4 من أمريكا الشمالية

- 4 من آسيا

- 4 من إفريقيا

- 1 من أوقيانوسيا

- 1 من الدولة المستضيفة وهي الولايات المتحدة الأمريكية