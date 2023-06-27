كرة سلة - منتخب شباب مصر يخسر أمام البرازيل في ختام المجموعات.. ومواجهة تركيا

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 23:39

كتب : محمد سمير

بيبو زهران - منتخب شباب مصر كرة سلة ضد البرازيل

خسر منتخب شباب مصر لكرة السلة في ختام مباريات دور المجموعات بكأس العالم تحت 19 عاما.

وتعرض منتخب الشباب للهزيمة الثالثة بعد خسارته أمام البرازيل بنتيجة 73-67 في آخر أيام دور المجموعات.

وتقام كأس العالم تحت 19 عاما في المجر خلال الفترة من 24 يونيو إلى 2 يوليو المقبل بمشاركة 16 فريقا.

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ويُلعب دور المجموعات من أجل الترتيب بينما تتأهل جميع الفرق إلى ثمن النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ورغم الخسارة تألق إبراهيم زهران "بيبو" للمباراة الثانية على التوالي وكان أكثر لاعبي المنتخب تسجيلا للنقاط برصيد 16 نقطة.

وتأهل منتخب شباب مصر إلى ثمن النهائي كرابع المجموعة خلف منتخبات صربيا واليابان والبرازيل.

ويلعب منتخب شباب مصر مواجهة صعبة غدا الأربعاء أمام تركيا أول المجموعة الرابعة في ثمن النهائي.

ويشارك منتخب مصر في منافسات كأس العالم تحت 19 عاما للمرة السابعة في تاريخه وتعود المشاركة الأخيرة إلى نسخة 2017 والتي أقيمت في مصر.

وتقام كأس العالم تحت 19 عاما منذ 1979 وباتت تُلعب كل عامين منذ نسخة 2007.

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