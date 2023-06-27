القصة مستمرة.. يوفنتوس يجدد عقد رابيو حتى 2024

جدد نادي يوفنتوس الإيطالي عقد الفرنسي أدريان رابيو ليستمر ضمن صفوفه في الموسم المقبل.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد رابيو مع يوفنتوس بنهاية الشهر الجاري قبل أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق حول تجديده.

وأعلن يوفنتوس تجديد عقد رابيو مع الفريق حتى صيف 2024.

رابيو عبر في وقت سابق عن سعادته مع فريقه مشيرا إلى أنه قد يجدد تعاقده مع النادي الإيطالي لفترة أطول.

وقال رابيو في مقابلة له مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "يمكنني التجديد مع يوفنتوس. أنا سعيد في تورينو وأقوم بعمل جيد وعلى علاقة جيدة مع الجميع وزملائي والمدرب".

الدولي الفرنسي انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2019 في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان.

رابيو خاض 177 مباراة بقميص يوفنتوس وسجل 17 هدفا بجميع المسابقات.

وحصل لاعب الوسط على 3 ألقاب مع يوفنتوس (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي).