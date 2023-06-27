مؤتمر ميكالي: لا بديل عن الفوز ضد مالي

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 16:11

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي وأسامة فيصل - منتخب مصر الأولمبي

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر الأولمبي الخاص بمواجهة مالي.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة مالي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهد المؤتمر حضور كل من روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي وأسامة فيصل لاعب الفريق.

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وقال ميكالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا وجميع أفراد البعثة نرغب في الفوز غدا وإحراز نقاط المباراة كاملة وقطع خطوة مهمة في رحلة الصعود للأولمبياد".

وتابع "لا بديل عن الفوز في مواجهة مالي، المباراة ستكون صعبة لأنها أمام منافس منظم وسريع شاهدناهم ودرسناهم جيدا من جميع الجوانب وثقتنا كبيرة في اللاعبين وهدفنا إسعاد الجماهير المصرية".

وقال أسامة فيصل خلال المؤتمر: "أنا وزملائي في المنتخب في حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز والعبور نحو حلم الأولمبياد والمنافسة على اللقب وأطالب الجميع بالمساندة في مهمتنا الوطنية".

ومن ناحية أخرى أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر للقميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي مالي الزي الأبيض الكامل.

وحضر الاجتماع الفني كل من طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر وعيد سليمان مسؤول المهمات.

وكان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى ضد النيجر بدون أهداف، بينما فازت مالي على الجابون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية أصحاب المراكز الأولى في البطولة بشكل مباشر، بينما يلعب صاحب المركز الرابع في محلق مع منتخب من قارة أخرى على التأهل.

منتخب مصر الأولمبي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما
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