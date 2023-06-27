وكيل لوفتوس تشيك لـ في الجول: أتممنا صفقة الانتقال إلى ميلان

كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب روبن لوفتوس تشيك عن إتمام صفقة انتقال لاعب تشيلسي إلى نادي ميلان.

ويرغب ميلان في تعويض رحيل ساندرو تونالي الذي أصبح وشيكا من الانضمام لنيوكاسل.

وقال بارنيت لـ FIlGoal.com: "الصفقة تمت بالفعل، لوفتوس تشيك ينضم إلى ميلان".

في المقابل أشارت شبكة "ذا أثليتك" إلى أن صفقة التعاقد مع لوفتوس تشيك ستكلف ميلان 15 مليون جنيه إسترليني بإلاضافة إلى المتغيرات.

وأوضحت أن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ27 عاما سينضم إلى ميلان لمدة 4 سنوات.

وكان وكيل اللاعب قد كشف عبر FIlGoal.com في وقت سابق "ميلان يريد ضم لوفتوس تشكيك من تشيلسي والمفاوضات جارية حاليا ولازلنا نعمل على إتمام الصفقة لكن لم يتم حسم الأمور بشكل نهائي".

صاحب الـ 27 عاما يلعب مع تشيلسي منذ تصعيده للفريق الأول في 2015 وخلال تلك الفترة قضى فترتين على سبيل الإعارة مع كريستال بالاس وفولام.

وشارك تشيك في 33 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم الماضي وتمكن من صنع هدفين.

وتمكن تشيك من التتويج مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

لاعب الوسط ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وأنهى ميلان الدوري الإيطالي في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن ميلان من الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي ولكنه أقصي على يد غريمه إنتر.