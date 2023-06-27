كوليبالي: عقد الهلال سيساعد عائلتي بأكملها

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي لاعب الهلال السعودي

يرى كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال أن المال لعب دورا كبيرا في موافته على عرض الهلال السعودي.

وأعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي لمدة 3 سنوات.

وقال كوليبالي عبر صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "آمل أن أساعد السعودية والهلال على كتابة تاريخ رياضي جديد. هذا العقد المهم للغاية سأكون من خلاله قادرا على مساعدة عائلتي بأكملها على العيش بشكل جيد، من والدي إلى أبناء عمومتي".

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وأضاف "لقد حققت أنا وإخوتي حلما. في الأسبوع الماضي ذهبنا إلى داكار (عاصمة السنغال) ووضعنا حجر الأساس لبناء مستشفى ستساعد ما لا يقل عن 15 قرية كان يتعين عليهم السفر لمدة 50 دقيقة برا إذا كانوا بحاجة إلى مستشفى".

وكشف "لم يكن لدي أي ضمانات للحصول على وقت لعب منتظم في تشيلسي. كنت دائما محترفا لكنني لا أحب الجلوس على مقاعد البدلاء".

واختتم "أنا سعيد بالانتقال إلى السعودية لأنني مسلم وسأصل إلى البلد الصحيح".

وتواجد كوليبالي في الرياض قبل أيام من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل إتمام انتقاله إلى الهلال.

وانضم كوليبالي البالغ من العمر 32 عاما لصفوف تشيلسي بداية الموسم الماضي قادما من نابولي الإيطالي.

ولعب مع تشيلسي 32 في مختلف البطولات خلال موسمه الوحيد مع الأزرق.

ويعد كوليبالي ثاني صفقات الهلال السعودي من الدوري الإنجليزي بعد روبن نيفيز لاعب منتخب البرتغال وولفرهامبتون السابق.

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