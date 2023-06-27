وكيله لـ في الجول: ميلان يفاوض لوفتوس تشيك ونعمل على إتمام الصفقة

كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب روبن لوفتوس تشيك عن وجود مفاوضات بينه وبين نادي ميلان.

ويسعى ميلان للتعاقد مع لاعب وسط لتعويض رحيل ساندرو تونالي الذي أصبح وشيكا من الانضمام لنيوكاسل.

وقال بارنيت لـ FIlGoal.com: "ميلان يريد ضم لوفتوس تشكيك من تشيلسي والمفاوضات جارية حاليا ولازلنا نعمل على إتمام الصفقة لكن لم يتم حسم الأمور بشكل نهائي".

صاحب الـ 27 عاما يلعب مع تشيلسي منذ تصعيده للفريق الأول في 2015 وخلال تلك الفترة قضى فترتين على سبيل الإعارة مع كريستال بالاس وفولام.

وشارك تشيك في 33 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم الماضي وتمكن من صنع هدفين.

وتمكن تشيك من التتويج مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

لاعب الوسط ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وأنهى ميلان الدوري الإيطالي في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن ميلان من الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي ولكنه أقصي على يد غريمه إنتر.