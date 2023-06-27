ذا أثليتك: بايرن ميونيخ قدم عرضا رسميا للتعاقد مع هاري كين

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 13:44

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام ضد تشيلسي

قدم نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء، عرضا رسميا من أجل التعاقد من هاري كين نجم توتنام.

وينتهي تعاقد هاري كين مع توتنام بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك"، فإن بايرن ميونيخ قدم اليوم عرضا رسميا للتعاقد مع هاري كين خلال هذا الصيف.

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وأوضحت التقارير أن بايرن قدم عرضا لضم كين مقابل 70 مليون يورو بخلاف المتغيرات التي سيتم إضافتها.

وأشارت إلى أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ يضع هاري كين على رأس أولوياته خلال هذا الصيف.

ويتبقى على تعاقد هاري كين مع توتنام موسم واحد فقط ويأمل النادي في تجديد تعاقده.

يأتي ذلك في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضم هاري كين لكن هناك صعوبة من دانييل ليفي مالك توتنام الذي يرفض بيع اللاعب لفريق إنجليزي.

عرض بايرن جاء رغم ذكر صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق أن هاري كين أبلغ بايرن ميونيخ برفضه الانتقال إليهم.

وتشير بعض التقارير إلى أن كين قد يفضل البقاء في إنجلترا في ظل كونه قريب من أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا فيما يتصدر آلان شيرار أيقونة نيوكاسل الترتيب بـ260 هدفا.

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